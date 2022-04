Pieve Modolena, furto con strappo: una denuncia

REGGIO EMILIA – Furto con strappo in via Folloni, nella zona di Pieve Modolena, ai danni di una donna, ad opera di quattro ragazzini. E’ successo ieri verso le 17,45. La signora che ha chiamato la polizia ha fornito agli agenti una descrizione dei ragazzi. In particolare ha detto che i giovani erano tutti di carnagione chiara, vestiti con felpe scure e uno di loro aveva una giacca blu/azzurro con cappuccio. Erano tutti con capelli scuri, con un ciuffo allungato sulla fronte.

Dal gruppo spiccava per altezza un ragazzo che, avvicinandosi alla donna, mostrandole due banconote da 10 euro, le aveva chiesto di poterla cambiere con una da 20. A questa richiesta la donna aveva estratto dal portafoglio una banconota da 20 euro e il giovane, con una mossa fulminea, gliela aveva strappata di mano iniziando a fuggire insieme agli amici verso il parco della Mirandola.

Diramata la nota via radio alle altre pattuglie sul territorio, un altro equipaggio della squadra volanti ha visto nella vicina via Zambonini, un gruppo di giovani che, quando hanno visto la polizia, sono fuggiti verso F.lli Cervi. Lasciata l’auto di servizio e continuato l’inseguimento a piedi, gli agenti sono riusciti a raggiungere uno dei presunti autori che è stato portato in questura ed è stato denunciato per furto con strappo in concorso.