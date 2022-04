Panificatori Confcommercio, Davoli confermato presidente

REGGIO EMILIA – Nei giorni scorsi, nella sede provinciale di Viale Timavo, è stato rinnovato il Consiglio dell’Associazione Italiana Panificatori e Affini – Assipan di Confcommercio-Imprese per l’Italia Reggio Emilia, che guiderà la categoria per il quinquennio 2022-2027. Il Consiglio vede confermati Alessandro Davoli, Presidente, e i Consiglieri Alberto De Pietri, Quinto Spagni, Michele Lucera e Marcello Benassi al quale viene affidato l’incarico di Vice Presidente.

“Sono felice -dice Alessandro Davoli- di iniziare il mio secondo mandato come Presidente provinciale dell’Associazione Italiana Panificatori. L’obiettivo è quello di far tornare la figura del fornaio di fiducia, come punto di riferimento per la clientela. Di fare apprezzare il panificio sotto casa per essere un luogo dove si respira un’aria familiare in cui acquistare prodotti di assoluta qualità”.

“Sicuramente – continua Alessandro Davoli – è un momento difficile e di incertezze sotto molti punti di vista, ma la volontà è quella di essere ancora i rappresentanti della migliore tradizione artigiana con uno sguardo attento all’innovazione per venire incontro alle esigenze delle nuove generazioni”.

“Cercheremo di valorizzare le eccellenze legate al nostro territorio -conclude Alessandro Davoli- con la passione e l’amore per il nostro lavoro che da sempre ci contraddistingue”.