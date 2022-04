MONTECCHIO (Reggio Emilia) – Furto notturno in un’azienda di Montecchio, rubati gli alimenti per i profughi ucraini. Questa mattina i carabinieri, su input dell’operatore del 112 chiamato dai derubati sono intervenuti in via Cervi a Montecchio dove era stato messo a segno un furto all’interno delle Cooperativa Olmo e Emporio Solidale Remida Food.

I ladri, dopo aver forzato una porta laterale del capannone, sono entrati nei locali e hanno mess a soqquadro tutti gli uffici per poi spostarsi nei capannoni che ospitano l’Emporio Solidale Remida Food, che si occupa di fornire aiuto a famiglie bisognose e, in questo particolare periodo, è concentrata in particolar modo a dare sostegno alle famiglie dei profughi ucraini presenti in provincia.

I malviventi hanno rubato un furgone Fiat Ducato di proprietà della cooperativa Olmo, caricandovi una notevole quantità di alimenti in fase di inventario e destinati a scopi benefici sottratti dall’interno del magazzino dell’Emporio Solidale. I danni complessivi, nell’ordine di svariate migliaia di euro, sono ancora in corso di quantificazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Montecchio per furto aggravato contro ignoti.