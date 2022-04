Luzzara, scontro fra auto e furgone: ferite due donne

LUZZARA (Reggio Emilia) – Due donne sono rimaste ferite in un incidente stradale che è avvenuto questa mattina alle 7,30 in via Nazionale a Luzzara. Una ragazza alla guida di un’auto si è scontrata, per cause ancora in corso di accertamento, con un furgone guidato da una signora. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere la ragazza che è stata portata in eliambulanza al Santa Maria Nuova. La signora del furgone è stata invece portata all’ospedale di Guastalla. Entrambe hanno riportato ferite di media gravità.