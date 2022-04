La comodità dello stampare le foto online

REGGIO EMILIA – Quante foto scattiamo ogni giorno con il nostro smartphone? E quante di queste finiscono nell’oblio, perse tra una memory card ed un nuovo telefono? Oggi siamo stati colti da una dolce nostalgia per i bei tempi andati, quelli in cui le fotografie avevano un valore inestimabile perché potevamo guardarle solo dopo una trepidante attesa in seguito alla consegna del rullino dal fotografo.

Le fotografie stampate che ricevevamo, riposte dentro una cartellina, erano il risultato di momenti immortalati al naturale, dove non c’era modo e tempo di provare mille pose e di attendere lo scatto perfetto. Collezionavamo le nostre fotografie negli album e, con piacere e nostalgia, tornavamo a guardarle per il piacere di rivivere certi momenti.

Le foto stampate tornano a fare tendenza

La riscoperta del piacere di toccare con mano le nostre foto è tornata di tendenza per cui, grazie ai progressi compiuti dalla fotografia digitale possiamo stamparle comodamente online e collezionarle come facevamo una volta. È grazie a servizi come quelli che trovi su photosi.com/it/stampe/stampe-foto-digitali che la foto digitale riscopre il piacere delle cose semplici del passato ma lo fa in una nuova veste, del tutto rinnovata.

Con la fotografia digitale le cose sono cambiate ma non abbiamo perso il piacere di gustarci l’attimo immortalato negli scatti perché lo rendiamo immortale pubblicandolo in rete. Non solo. Difatti i servizi di stampa di foto online permettono oggi di accedere ad una grande varietà di formati e prodotti di grande impatto visivo.

I nuovi modi di apprezzare le foto digitali

Alle foto stampate in formato classico si aggiungono gli album, i foto-puzzle e gli oggetti decorati con i nostri scatti preferiti. Inoltre oggi è possibile anche decorare la propria casa con stampe su tela di grandissimo impatto estetico oppure da incorniciare in deliziosi quadretti per personalizzare le pareti spente di una stanza. La foto digitale può essere replicata milioni di volte anche su altri supporti insoliti come la superficie di una calamita o quella di una tazza per rendere più dolce e piacevole la colazione.

Oppure può essere riprodotta su tanti piccoli tasselli di un puzzle come idea regalo deliziosa con cui festeggiare un’occasione speciale da ricordare. Insomma grazie al formato digitale la fotografia può essere migliorata e corretta per la pubblicazione sui social ma può anche essere stampata su qualsiasi supporto per renderlo unico al mondo.

Sono ormai tantissime anche le aziende che utilizzano questo genere di servizi per personalizzare i propri gadget o rendere l’ufficio meno noioso con pezzi d’arredo originali e fantasiosi. Difatti le stampe possono essere utilizzate anche per riprodurre copertine di album, immagini storiche o simboli di qualsiasi genere da replicare su tela, cotone e tanti altri materiali.

I vantaggi non finiscono qui

Difatti grazie alle innovazioni in questo mercato è possibile accedere ai servizi di stampa in modo estremamente semplificato. Basta connettersi sul sito web dell’azienda specializzata in stampa di foto digitali, selezionare il prodotto desiderato e personalizzarne la veste grafica a piacimento.

Grazie ai suggerimenti del portale e ai layout pre-impostati il cliente non dovrà fare altro che scegliere le foto preferite e mandare in stampa, scegliendo tra tantissimi prodotti sempre aggiornati e per tutte le occasioni speciali da ricordare.

Al termine della procedura basterà mandare in stampa e indicare i dati di recapito per la spedizione. Nel giro di pochi giorni il pacco sarà recapitato all’indirizzo indicato e con la massima efficienza. La semplicità di questo servizio è il valore aggiunto che permette di rendere soddisfatte le migliaia di clienti che vi fanno affidamento ma è anche un modo per tornare ad apprezzare le fotografie come facevamo un tempo, anche se in un formato originale e rinnovato.