REGGIO EMILIA – Azimut, tra i principali gruppi indipendenti in Europa che opera nel settore del risparmio gestito, presente in 18 paesi al mondo con oltre 81 miliardi di euro di patrimoni totali in gestione, organizza il 6 e il 7 aprile “Ali Virtual Expo” un evento completamente digitale dove l’innovazione finanziaria diventa sostegno alle PMI.

Un evento in linea con i progetti del Gruppo dedicati agli investimenti in economia reale e al supporto delle imprese italiane in cui Azimut è impegnato da tempo come dimostrano i 4,8 miliardi di euro di masse raccolte e il supporto a 300 aziende attraverso prodotti e soluzioni tra i più innovativi sul mercato italiano.

Dopo gli eventi organizzati dal Gruppo nel 2014 e nel 2019 – che si sono distinti per la forte valenza economica e sociale e per aver avvicinato il risparmio privato al mondo delle imprese – “Ali Virtual Expo” rappresenta l’occasione per confrontarsi sulle complessità dell’attuale situazione economica e scoprire le soluzioni che superano i consueti canali tradizionali adatte alle diverse aziende. L’obiettivo è la creazione di un ecosistema virtuoso a supporto dell’economia reale, per trasferire competenze e informazioni, fornire consulenza diretta e strumenti di crescita alle imprese, scegliere i migliori investimenti, creare business e opportunità per il futuro.

Due giornate dedicate a aziende, imprenditori, professionisti e specialisti finanziari, con oltre 30 conferenze, workshop tematici interattivi, incontri one to one, opportunità di matching e networking.

Il mattino di mercoledì 6 aprile, è dedicato alle “Sfide e soluzioni d’impresa per un contesto che cambia”. In quattro conferenze parallele, verranno esplorate le opportunità per le PMI di trovare, nei mercati privati, soluzioni di credito e di equity per strutturare la propria crescita. Un’occasione per scoprire le migliori fintech sul mercato e le nuove frontiere dei servizi finanziari per le imprese.

Il pomeriggio sarà dedicato all’incontro virtuale con le società dell’universo Azimut. Le migliori fintech e società di servizi condivideranno competenze e servizi per le PMI, attraverso testimonianze e casi concreti di successo.

A seguire, tre incontri, per illustrare le applicazioni della blockchain sui processi produttivi in diversi settori, il fattore ESG (environmental, social and governance) come chiave di successo per la crescita sostenibile dell’impresa; infine, si analizzerà il welfare come elemento distintivo e valore aggiunto per l’impresa e il dipendente.

Giovedì 7 aprile sarà dedicato, al mattino, al confronto tra gestori e imprese. Attraverso la testimonianza diretta di imprenditori di successo e aziende partner di Azimut, saranno esplorate le soluzioni di credito ed equity dei mercati privati, utili a supportare la crescita e lo sviluppo delle imprese. Inoltre, i gestori di Azimut che operano negli Stati Uniti, il mercato alternativo più evoluto al mondo, spiegheranno quali sono i driver che le società di gestione utilizzano nella selezione delle realtà da inserire in portafoglio e quali sono i macro trend in atto.

Nel corso della giornata saranno attivi una serie di workshop più vicini al territorio reggiano. Grazie al contributo dei principali studi professionali e delle associazioni di categoria partner, saranno organizzate dai manager del territorio tavole rotonde in cui verranno presentate le soluzioni digitali per le PMI e le opportunità di investimento più innovative, i valori del Gruppo Azimut e della sua Fondazione. Infine sponsor, partner e supporter di “Ali Virtual Expo” potranno presentarsi, raccontare i propri casi di successo, incontrare singolarmente professionisti e imprese e, più in generale, alimentare l’intero ecosistema con occasioni di matching e networking in workshop e one2one direttamente presso i diversi stand virtuali.

Negli stand dell’area Exhibition sarà possibile registrarsi e prenotare sessioni virtuali con i diversi team di specialist.

