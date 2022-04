Il Comune di Reggio sonda il mercato per la vendita di 28 immobili

REGGIO EMILIA – L’area nord dell’ex casello autostradale (per 7,5 milioni), la “Torre B” del centro commerciale “i Petali” e il fabbricato della “Galleria Santa Maria” in piazza Prampolini, che si intende dare in concessione per 50 anni, con destinazione ad uffici e residenza privata. Sono alcuni dei 28 immobili e terreni contenuti nel piano delle alienazioni immobiliari 2022-2024 e per cui l’ente ha emesso oggi un avviso per la “consultazione preliminare di mercato”.

L’atto, pubblicato sul sito del Comune all’indirizzo https://bit.ly/36cKOam, consente ai soggetti interessati all’acquisto di uno o più beni di presentare la propria manifestazione di interesse non vincolante per nessuna delle parti. Per inviarla bisogna poi compilare il modulo disponibile all’indirizzo https://bit.ly/3bQv1j2, che può essere sottoscritto digitalmente e inviato via Pec a serviziopatrimonio@pec.municipio.re.it, oppure sottoscritto manualmente (con allegato documento di identità del sottoscrittore) ed inviato con e-mail a patrimonioimmobiliare@comune.re.it.