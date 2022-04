Furto in abitazione, un ladro in carcere e l’altro denunciato

REGGIO EMILIA – Un uomo, di nazionalità italiana, è finito in carcere per furto in abitazione e un altro è stato sottotoposto ad obbligo di dimora per la detenzione di un’arma rubata durante il colpo. Le indagini della polizia sono iniziate dopo l’arresto, il 18 febbraio scorso, di un ladro durante un furto in abitazione. Il primo, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, è finito in carcere e il secondo, organizzatore del colpo, è stato denunciato. L’arma rubata nell’abitazione è stata poi trovata il giorno successivo al furto in un’area campestre della città.