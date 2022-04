Fugge all’alt dei carabinieri con l’auto rubata: arrestato

GUALTIERI (Reggio Emilia) – Fugge all’alt dei carabinieri con l’auto rubata: giovane arrestato dai carabinieri di Gualtieri. Nell’auto è stato trovato anche materiale e denaro contante di dubbia provenienza.

È successo tutto questa notte. Verso le due i carabinieri della stazione di Gualtieri, impegnati un controllo alla circolazione stradale, hanno intimato l’alt ad una vettura che transitava lungo la SP63. Alla vista dei militari il conducente, invece di fermarsi, ha aumentato la velocità cercando di dileguarsi.

L’auto, rubata il giorno prima a Reggio Emilia, è stata fermata dopo un breve inseguimento quando ormai aveva raggiunto il comune di Cadelbosco di Sopra. I controlli sui due giovani, dato che di fianco al conducente c’era un’altra persona, per altro minorenne, hanno consentito ai carabinieri di trovare anche una consolle per Xbox, videogiochi, diverse bottiglie di liquore e denaro contante in moneta e banconote da piccolo taglio sulla cui provenienza sono ancora in corso accertamenti.

I carabinieri hanno accompagnato l’autista del mezzo in caserma dove è stato arrestato per ricettazione, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, dato che ha più volte minacciato i militari e per guida senza patente. Il minorenne, invece, è stato segnalato alla Procura dei Minori di Bologna per ricettazione in concorso.