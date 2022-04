REGGIO EMILIA – Le forti raffiche di vento di oggi hanno costretto i vigili del fuoco a un pomeriggio di superlavoro. Alla centrale sono arrivate 60 richieste di intervento per alberi e rami pericolanti. La zona più colpita è stata quella della fascia pedecollinare fra Casalgrande e San Polo. Circa una ventina di interventi anche nel capoluogo. Le foto che vi mostriamo sono relative a una caduta d’albero in via Sturzo ad Albinea e ad una caduta d’albero a Scandiano in via Brolo.

