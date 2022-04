Farmacie, presidio su mancato rinnovo contratto nazionale

REGGIO EMILIA – Martedi 26 aprile, dalle 10 alle 12.30, in piazza Del Monte, si terrà un presidio sindacale organizzato dalla Filcams Cgil provinciale con il personale delle farmacie comunali di Reggio Emilia (farmacisti e magazzinieri) in protesta per il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro.

Spiega la Filcams reggiana: “Dopo oltre sette anni dall’ultimo rinnovo l’Associazione datoriale rimane ferma su posizioni ritenute inaccettabili, prevedendo una quota di aumento salariale in tre tranches, senza alcun riconoscimento di una tatum per il periodo pregresso e chiedendo ai lavoratori la restituzione di 40 ore di permessi (che porterebbero l’aumento a regime a circa 60 euro per i livelli più alti). Oltre a questo non vi è alcun concreto riconoscimento per l’incremento di lavoro richiesto alll’intero settore dall’esplodere della pandemia in poi, periodo in cui i farmacisti si sono dovuti impegnare nella sostituzione di fatto di personale sanitario con l’effettuazione di tamponi e di vaccini”.