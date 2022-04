Evade per andare dall’estetista e al circolo: 24enne arrestato

REGGIO EMILIA – Evade per andare al circolo: 24enne arrestato dai carabinieri. Solo qualche giorno fa era uscito per andare dall’estetista ed era stato denunciato per evasione. Ora il giovane, che era ai domiciliari dal dicembre scorso perché accusato di tentata rapina e lesioni personali, è nuovamente evaso. E’ successo questa notte, intorno all’una, quando un equipaggio della sezione radiomobile dei carabinieri di Reggio Emilia, durante un controllo, ha identificato il 24enne che era in un circolo cittadino.

I militari hanno scoperto che, in realtà, doveva essere agli arresti domiciliari nell’abitazione della madre. Solo il 5 aprile scorso il giovane era stato denunciato per lo stesso reato: in quel caso era evaso al mattino per andare dall’estetista. Era ai domiciliari da dicembre perché era stato arrestato l’8 novembre scorso per i reati di lesioni personali e tentata rapina aggravata. Si era reso protagonista di una brutale aggressione a scopo di rapina ai danni di una 38enne reggiana presa a pugni e calci per essere rapinata della borsetta.