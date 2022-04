Evade dai domiciliari nel giorno di Pasqua: arrestato

REGGIO EMILIA – Era ai domiciliari dopo una condanna a un anno inflittagli in primo grado dal Tribunale di Parma per aver violato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Reggio Emilia a cui era sottoposto e in assenza di alcuna autorizzazione. La sera del 9 aprile, sorpreso dai carabinieri di Reggio Emilia fuori casa, era stato arrestato per evasione. Dopo la convalida dell’arresto aveva ottenuto nuovamente gli arresti domiciliari che ieri, nella giornata di Pasqua, ha nuovamente violato venendo sorpreso dai carabinieri all’esterno di un bar del centro cittadino e venendo bloccato dopo un vano tentativo di fuga.

Per questo motivo i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, ieri sera con l’accusa di evasione, hanno arrestato un 49enne residente a Reggio Emilia e lo hanno portato in carcere.