Evade dai domiciliari, 49enne arrestato

REGGIO EMILIA – Evade dai domiciliari, ma viene fermato dai carabinieri: 49enne reggiano arrestato. Era ai domiciliari dopo una condanna a un anno inflittagli in primo grado dal Tribunale di Parma per aver violato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Reggo Emilia a cui era sottoposto e, in assenza di aautorizzazione, è uscito da casa commettendo il reato di evasione.

Non ha fatto molta strada: ieri sera in via Beretti, non lontano dal cimitero monumentale, è stato fermato da una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia. Dato che i militari sapevano che l’uomo doveva essere ai domiciliari lo hanno portato in caserma dove lo hanno arrestato per evasione.