Coronavirus, terapia intensiva vuota a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Per la prima volta, dopo tanti mesi, non c’è più nessun ricoverato per Covid in terapia intensiva nel nostro ospedale. La buona notizia arriva in una giornata dove, per fortuna, non si registrano decessi. I ricoverati in terapia non intensiva sono invece 120.

Passando al dato regionale, sono 3.432 in più rispetto a ieri i contagi al Covid in Emilia-Romagna, su un totale di 30.339 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 11.940 molecolari e 18.399 test antigenici rapidi. Complessivamente dunque, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 11,3%. Ancora un leggero rialzo dei ricoveri negli ospedali della regione. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 34 (+1 rispetto a ieri, pari al +3%), l’età media è di 66,5 anni.

Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, salgono a 1.396 (+6 rispetto a ieri, +0,4%), età media 75,9 anni. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 55.940 (+746). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 54.510 (+739), il 97,4% del totale dei casi attivi. Le nuove guarigioni sono 2.674 in più rispetto a ieri.

Purtroppo, si registrano altri 12 decessi, due in provincia di Parma (una donna di 96 anni e un uomo di 79), uno in provincia di Modena (un uomo di 76 anni), tre in provincia di Bologna (due donne di 71 e 79 anni e un uomo di 93 anni), tre in provincia di Ravenna (tutti uomini, rispettivamente di 76, 78 e 94 anni), uno in provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 88 anni) e due in provincia di Rimini (una donna di 88 anni e un uomo di 94). In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 16.497.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 899 nuovi casi, seguita da Modena (706), poi Ravenna (319), Reggio Emilia (273), Rimini (272) e Piacenza (214), quindi Cesena (181), Parma (176), Forlì (168) e Ferrara (113), infine il circondario imolese, con 111 nuovi casi di positività. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 46,6 anni. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle 12 di oggi sono state somministrate complessivamente 10.334.483 dosi in regione; sul totale sono 3.778.767 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94%. Le terze dosi fatte sono 2.770.472.

Tutti i casi Comune per Comune