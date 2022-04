Coronavirus, 2 morti e 811 nuovi casi in provincia di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Due morti e 811 contagi da Coronavirus nella nostra provincia. Le vittime sono una donna di 97 anni e un uomo di 87. Un deceduto è di Correggio e l’altro non era residente in provincia. I pazienti ricoverati in terapia non intensiva sono 131 e quelli in intensiva 3.

Passando al dato regionale, si assiste a un nuovo balzo dei contagi in Emilia-Romagna, che oggi sono ben 6.011 in più rispetto a ieri su un totale di 24.643 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (di cui 13.262 molecolari e 11.381 rapidi), per un tasso di positività del 24,4%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 46,9 anni. Rimane in sostanza stabile il numero dei ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 36 (uno in meno da ieri), con un’età media di 67,3 anni, e quelli negli altri reparti Covid sono 1.352 (otto in più), per un’età media di 76,4 anni.

Anche oggi purtroppo si contano decessi, 19: quattro in provincia di Parma, due in provincia di Reggio Emilia, uno in provincia di Modena, sette in provincia di Bologna, quattro in provincia di Ferrara e uno in provincia di Ravenna. In totale, dall’inizio della pandemia in Emilia-Romagna hanno perso la vita 16.607 persone. Continua intanto la campagna vaccinale. Alle 12 di oggi sono state somministrate in tutto 10.371.918 dosi: sono 3.787.891 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale (il 94,3%) mentre sono 2.870.090 le terze dosi fatte.

Nel complesso, dall’inizio della pandemia in Emilia-Romagna si sono registrati 1.401.298 casi di positività. Ad oggi i casi attivi, cioè i malati effettivi, sono ancora 59.542 ossia 3.309 in più rispetto a ieri. Di questi, il 97,7% è in isolamento a casa: si parla di 58.154 persone, cioè 3.302 in più da ieri. Per quanto riguarda i guariti, invece, oggi sono 2.683 in più rispetto a ieri per un totale di 1.325.149 persone.

Andando infine a guardare la situazione dei contagi nelle singole province, oggi a Modena si registrano 1.203 nuovi casi su un totale di 217.298 contagi dall’inizio della pandemia. Seguono i territori di Bologna (1.155 su 289.277), Reggio Emilia (811 su 158.123), Parma (676 su 116.447), Ferrara (549 su 97.211), Ravenna (433 su 129.541), Rimini (353 su 132.987), Forlì (240 su 65.251), Cesena (231 su 77.965), Piacenza (229 su 74.011) e Imola (131 su 43.187).

I nuovi casi Comune per Comune