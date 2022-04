Controlli dei Nas nei forni: sequestrate 10 colombe pasquali

REGGIO EMILIA – Controlli dei Nas nei forni della città: sequestrate una decina di colombe pasquali. Rilevate anche carenze igienico sanitarie e sanzioni, a due esercenti, per oltre 5mila euro. In due attività commerciali della città i carabinieri hanno accertato irregolarità. In particolare in un forno, nel corso dei controlli, i militari hanno riscontrato carenze igienico sanitarie dovute alla presenza di derrate alimentari a diretto contatto con il pavimento, sporcizia dei locali e formazione di ghiaccio nei congelatori, per le quali, oltre alle sanzioni, a carico del titolare è stato emesso l’istituto della diffida. In un altro forno cittadino i carabinieri hanno sequestrato una decina di colombe pasquali pre-imballate, prive in etichetta delle informazioni obbligatorie (elenco allergeni, produttore/confezionatore, peso e indicazione O.S.A.), dal valore commerciale di 200 euro.