Confcommercio, corso per agenti sull’intelligenza emotiva

“Anche quest’anno – spiega il presidente provinciale FNAARC, la federazione degli agenti e rappresentanti di commercio di Confcommercio-Imprese per l’Italia, Stefano Peterlini – la nostra associazione ha in programma una serie di eventi formativi che hanno lo scopo di migliorare professionalmente la figura dell’agente di commercio in un mercato che sta cambiando molto velocemente. A causa della pandemia e dei problemi geopolitici di questi ultimi mesi, il mestiere di “venditore” deve cambiare velocemente come deve essere veloce la capacità dell’agente nel leggere il cliente con le sue esigenze. Per questo motivo, in collaborazione con Reggio Motori, abbiamo organizzato questo primo incontro dal titolo Intelligenza Emotiva. Gestire le emozioni per migliorare le performance lavorative con lo scopo di sviluppare l’empowerment e gestire meglio i nostri clienti”.

“Secondo lo psicologo americano Daniel Goleman – spiega Elisa Borciani, communication specialist e docente del corso – le possibilità di successo in ambito professionale e commerciale sono influenzate per l’ottanta per cento dall’intelligenza emotiva: riconoscere e controllare le emozioni, per capire gli altri e relazionarsi in modo efficace, rappresenta la chiave per migliorare l’efficacia sul lavoro migliorando la gestione della relazione con i clienti”.

Durante l’incontro inoltre è stata presentata la nuova BMW THE2 Active Tourer con possibilità anche di test drive: un elemento, l’automobile, che rimane centrale nell’attività degli agenti e dei rappresentanti di commercio.