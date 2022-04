Comer Industries, utile da 15,8 milioni: dividendo di 0,50 euro

REGGIO EMILIA – Via libera al bilancio del 2021 con un utile netto di 15.883.788,69 di euro e alla proposta di dividendo da 0,50 euro per azione. Sono le decisioni che arrivano dalla assemblea degli azionisti di Comer Industries riunitasi oggi sotto la presidenza del ceo e presidente Matteo Storchi e dove è stato dato semaforo verde al cda per effettuare acquisti e disposizioni di azioni proprie.

L’assemblea, in sede straordinaria, ha infine approvato il progetto di fusione transfrontaliera per incorporazione di WPG Holdco in Comer Industries. Dall’unione delle due società nasce un Gruppo da fatturato aggregato atteso per il 2021 pari a circa 1 miliardo di euro, tra i più importanti player globali nella meccanica per il settore agriculture e presente in tutti i principali mercati del mondo. “Il contesto macroeconomico e geopolitico è ancora instabile ma noi, in Comer Industries, continuiamo a dimostrare non solo solidità con una chiara idea di futuro, una strategia efficace e prodotti che rispondono alla domanda di mercato, ma soprattutto il nostro impegno per continuare a essere un player di riferimento a livello internazionale”, afferma Storchi. Il bilancio approvato oggi “è lo specchio di quello che siamo: una realtà solida e sana, con una chiara ed efficace strategia e una leadership basata su credibilità e innovazione”.

Nel 2021 la capogruppo Comer Industries ha realizzato ricavi per 354,9 milioni di euro e l’Ebitda adjusted si è attestato a 31,4 milioni di euro, l’8,9% dei ricavi. La posizione finanziaria netta adjusted al 31 dicembre 2021 presenta un saldo negativo pari a 15,6 milioni di euro, in peggioramento di 22,2 milioni rispetto al 31 dicembre 2020. Il dividendo per l’esercizio (0,50 euro per ogni azione per un totale di 14.339.045 euro) andrà in pagamento il prossimo 4 maggio con data stacco il 2 maggio.