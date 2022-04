Coltiva la marijuana in bagno: giovane denunciato

GATTATICO (Reggio Emilia) – Trasforma l’antibagno in serra per la coltivazione di marijuana: operaio 22enne di Gattatico denunciato per detenzione e coltivazione di stupefacenti dai carabinieri della stazione locale. Ieri mattina i militari sono andati nell’abitazione del giovane e l’hanno perquisita trovando, nei locali dell’antibagno, una serra artigianale con tanto di tele termico, ventilatore elettrico, filtro per l’aria, umidificatore e temporizzatore elettrico.

All’interno c’erano quattro piante di marijuana coltivate in vasi alte circa 80 centimetri che, insieme al materiale utilizzato per costruire la serra, sono state sequestrate. I carabinieri hanno anche trovato, nella camera da letto del 22enne, 9 grammi di marijuana, 18 di hascisc e un bilancino di precisione.