Circola su auto senza targa, imprenditore denunciato

SAN POLO (Reggio Emilia) – Radia l’auto per esportarla all’estero, ma circola in Italia: imprenditore 42enne denunciato per minaccia a pubblico ufficiale. Fermato dai carabinieri di San Polo li minaccia per evitare il sequestro dell’auto del valore di 80.000 euro che intendeva vendere. E’ successo la mattina del 28 marzo scorso quando i carabinieri di San Polo, a bordo di un’auto di pattuglia, durante un servizio di controllo del territorio, hanno visto una Audi RS4 Avant grigia priva di targa lungo via Don Pasquino Borghi a San Polo. Insospettiti l’hanno fermata.

Hanno contestato al proprietario la circolazione irregolare del mezzo che era stato radiato per esportarlo all’estero. L’imprenditore, a quel punto, ha minacciato i carabinieri per evitare di farsi sequestrare il mezzo. Oltre alla denuncia, gli sono state contestate diverse violazioni amministrative, per oltre 3.000 euro, ed il veicolo è stato sequestrato per poi essere confiscato. L’auto, infatti, non era in regola con la documentazione per la libera circolazione in Italia, perché priva di targa dato che questa era stata revocata in seguito alla dichiarazione della cessazione dalla circolazione per esportazione all’estero.