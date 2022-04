Chiozza, auto si ribalta dopo incidente: un ferito grave

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Grave incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi, a Chiozza di Scandiano sulla provinciale 467. Verso le 15,15 due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate e una, un’Audi grigia con quattro giovani a bordo, si è ribaltata finendo contro un albero. Due ragazzi sono rimasti incastrat e sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. Uno di loro è stato elitrasportata in gravi condizioni al Maggiore di Parma. Le condizioni del conducente dell’altra auto coinvolta non destano preoccupazione.