Chiozza, auto si ribalta dopo incidente: tre feriti gravi

SCANDIANO (Reggio Emilia) – Grave incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi, a Chiozza di Scandiano, sulla provinciale 467. Verso le 15,15 due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate e una di queste, un’Audi A3 grigia con quattro giovani a bordo, si è ribaltata finendo contro un albero. Al volante c’era un 21enne che trasportava un ragazzo di 18 anni e due ragazze di 18 e 16 anni.

Due ragazzi sono rimasti incastrati e sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. I due 18enni sono stati condotti in gravi condizioni al Maggiore di Parma a bordo di due elicotteri. Gli altri tre feriti, di cui uno in condizioni molto serie, sono stati portati a Reggio Emilia in ambulanza. La seconda vettura coinvolta, una Renault Clio, era condotta da una giovane di 26 anni che ha riportato lesioni lievi.