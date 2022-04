Centro storico, fine settimana pieno di eventi

REGGIO EMILIA – Proseguono gli appuntamenti che animano nei fine settimana le piazze del centro storico di Reggio Emilia. Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 aprile saranno infatti tre giorni densi di appuntamenti in cui, all’appuntamento diventato ormai tradizionale con “Via Roma Antiquaria”, si aggiungono nelle piazze Martiri del 7 luglio e della Vittoria “Regioni d’Europa” e il “Mercatino Piemontese” in piazza Prampolini.

Tutte le iniziative sono promosse con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia.

“Regioni d’Europa”, la maxi mostra-mercato itinerante che arriva per la prima volta a Reggio Emilia, porterà nelle piazze Martiri del 7 luglio e della Vittoria circa 80 espositori con prodotti artigianali e alimentari tipici delle regioni europee, dall’Italia alla Spagna, dalla Francia al Belgio, dalla Polonia all’Ungheria, alla Germania. Si comincia venerdì a partire dalle 18 e si termina alle 24 di domenica: tre giorni di enogastronomia e artigianato tipici italiani e non, street food, tè e infusi, bigiotteria, tessuti, incensi, prodotti per la casa, cosmetici e tanto, tanto altro! Fra le bancarelle sarà possibile scoprire dall’abbigliamento all’arredamento, dal buon cibo italiano, alle birre tipiche del nord Europa, dalla pasticceria francese, al tè nero inglese.

Regioni d’Europa è un progetto organizzato da Apeca e Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con Fiva Ascom. In piazza Prampolini torna, invece nelle giornate di sabato e domenica il “Mercatino Regionale Piemontese”, fiera itinerante delle eccellenze enogastronomiche piemontesi.

Tra le pagode espositive sarà possibile trovare prelibati formaggi d’eccellenza freschi e stagionati, con riconoscimenti Dop quali Castelmagno d’Alpeggio, Testun, la Paglierina, tome, pecorini e moltissimi altri formaggi di vacca, capra e pecora. I buongustai saranno attirati dai saporiti salumi delle Langhe, il salame al barolo e salame al tartufo bianco di Alba da abbinare ad ottimi vini rossi come il Barbera, il Grignolino ed il Dolcetto. Per i più golosi non mancherà un vasto assortimento di dolci tipici piemontesi, Cuneesi e Monregalesi, Amaretti, Baci di Dama e la famosa torta di nocciole piemontese.

Inoltre, sarà possibile trovare, una vasta scelta di cioccolato artigianale e golose creme di nocciola. Per chi predilige i prodotti salati, vasto assortimento di pane, dalle pagnotte alle noci e al pane con farina di kamut, focacce, pizze, pasta senza glutine, riso e farine. Gli amanti dei prodotti biologici troveranno deliziose confetture, miele e funghi secchi e freschi in stagione e le famose nocciole Piemonte IGP.