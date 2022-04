Cazoo compra brumbrum e cerca 50 persone tra meccanici e carrozzieri

REGGIO EMILIA – Cazoo è una delle aziende europee più importanti nel settore della vendita online di automobili. Lo dimostra anche con l’acquisto di una realtà italiana emergente nel proprio ambito di competenza come brumbrum. Il completamento dell’importante operazione segna una importante svolta per entrambe le attività, con una crescita conseguente in grado di raggiungere numeri sempre più interessanti. Per iniziare questo processo di crescita, brumbrum sta cercando oltre 50 nuove persone da assumere tra meccanici e carrozzieri presso la sua sede di Reggio Emilia, situata di fronte alla Mediopadana.

Come si è concluso l’acquisto di brumbrum da parte di Cazoo

Nel corso degli anni Cazoo ha fatto in modo che la compravendita online delle vetture diventasse sempre più facile. L’auto assume quindi il ruolo di un vero e proprio bene di consumo, da scambiare a proprio completo piacimento a seconda delle esigenze personali. La scaleup inglese ha scelto di immergersi fino in fondo nel mercato italiano dell’auto con l’acquisto di brumbrum, e-commerce italiano leader nella vendita di vetture usate, ricondizionate e certificate.

L’accordo tra Cazoo e brumbrum può acquisire una certa importanza in ambito automobilistico: l’azienda inglese ha portato a termine un’operazione aziendale non di poco conto, che le ha fruttato un netto rialzo nelle quotazioni azionarie grazie all’annuncio risalente allo scorso mese di gennaio. Il mix tra due realtà aziendali così importanti cattura l’attenzione di un ampio pubblico, con la chance di rendere la vetrina digitale sempre più completa e aggiornata.

Grazie a questa operazione, Cazoo è attualmente presente con maggiore forza nel mondo europeo. Nel corso degli ultimi tempi, l’azienda si è lanciata anche nei mercati francesi e tedeschi, senza dimenticare l’acquisto di realtà simili a brumbrum anche in Spagna. A poco a poco, l’impresa si allarga fino a raggiungere proporzioni notevoli a tutti i livelli. Oggi conta oltre 3800 dipendenti distribuiti in tutta Europa e non manifesta alcun intento di fermarsi.

brumbrum assume

Un discorso analogo, seppur a livello nazionale, può essere portato avanti per quanto riguarda brumbrum. I numeri non sono paragonabili a Cazoo, ma dal 2016 è cresciuta comunque in misura notevole. Oltre alla vendita online di auto usate e km 0, l’azienda ha scelto di concentrarsi in maniera intensiva sulla formula innovativa del noleggio a lungo termine, grazie alla quale è possibile avere una vettura senza dover far fronte a numerosi oneri burocratici e scadenze.

Attualmente, brumbrum può contare su circa 200 dipendenti e su due sedi principali, a Milano e Reggio Emilia. Ed è proprio per quest’ultima, l’innovativa Factory brumbrum, è in atto una massiccia campagna di recruiting. L’azienda vuole ingrandirsi e ha bisogno di oltre 50 nuove figure professionali da assumere: meccanici, carrozzieri, lavaggisti, periti car check e molto altro. È possibile candidarsi su www.brumbrum.it, nella sezione dedicata Lavora con Noi, oppure inviando il CV all’indirizzo mail lavoro@brumbrum.it.