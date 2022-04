Cassazione, Aemilia: la procura chiede l’annullamento di 11 sentenze

REGGIO EMILIA – Un nuovo processo per 11 degli 87 imputati e conferma delle accuse per gli altri 76. Sono le richieste della Procura generale della Cassazione nella prima udienza, svolta ieri, davanti alla Suprema Corte del maxi processo Aemilia contro la ‘ndrangheta. Tra coloro per cui è stato richiesto l’annullamento della sentenza precedente spicca Michele Bolognino, condannato in secondo grado a 21 anni e tre mesi. Da rivedere anche le posizioni di Palmo e Antonio Vertinelli, condannati rispettivamente a 17 e 4 anni. Tra i ricorsi respinti si annoverano invece quelli presentati da Gaetano Blasco, Giuseppe Iaquinta, i reggiani Mirco Salsi, Silvano Vecchi e Omar Costi e del costruttore modenese Augusto Bianchini.