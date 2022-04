Caro energia, arriva il bonus teleriscaldamento

REGGIO EMILIA – Per far fronte all’aumento dei prezzi imposti del mercato, il Gruppo Iren offre la possibilità ai propri clienti di fruire di un bonus per risparmiare sui consumi della bolletta del teleriscaldamento. Il “Bonus Iren teleriscaldamento 2022” è uno sconto sulla bolletta del teleriscaldamento, riconosciuto dal Gruppo Iren a parziale compensazione della maggior spesa sostenuta, a causa dell’eccezionale aumento del prezzo dell’energia nel 2022, dalle famiglie che rispondono a requisiti economici specifici.

A chi è rivolto il Bonus?

Il Bonus può essere richiesto da tutti i Clienti domestici che hanno la propria residenza anagrafica in uno dei seguenti Comuni (Beinasco, Collegno, Genova, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rivoli, Torino) e che hanno un contratto di teleriscaldamento per il servizio di riscaldamento o riscaldamento promiscuo per la propria abitazione.

Possono fare richiesta i Clienti con:

contratto di teleriscaldamento individuale;

contratto di teleriscaldamento centralizzato con servizio di ripartizione;

contratto di teleriscaldamento centralizzato.

e che appartengono ai seguenti nuclei familiari:

con indicatore ISEE non superiore a 12.000 euro;

con indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro e almeno 4 figli a carico.

Qual è l’importo del Bonus

Per i Clienti domestici in possesso dei requisiti sopra indicati, viene riconosciuto un Bonus una tantum per un importo pari a:

487,27 € (IVA esclusa) per le famiglie fino a 4 componenti;

679,09 € (IVA esclusa) per le famiglie con più di 4 componenti.

Lo sconto verrà riconosciuto una sola volta per nucleo familiare residente e verrà riconosciuto per le utenze attive nel periodo 1 ottobre 2021 – 31 maggio 2022. Il valore del bonus erogato non potrà comunque essere superiore all’importo fatturato per il servizio di teleriscaldamento nel periodo termico 2021/2022.

Come fare per ottenere il Bonus

Gli interessati dovranno presentare la domanda per ottenere il bonus accedendo all’area dedicata predisposta dal proprio comune di residenza per via telematica. La domanda dovrà essere presentata collegandosi direttamente al sito del Comune, accedendo alla sezione dedicata (cliccando direttamente sul link di pertinenza riportato nell’elenco sottostante) e autenticandosi con le credenziali Spid.

Per procedere alla compilazione della domanda serve l’ISEE aggiornato 2022 e le seguenti informazioni riportate in bolletta: Codice cliente; Codice contratto.

Una volta completata, la richiesta sarà verificata dal Comune e trasmessa a Iren per procedere con il riconoscimento del Bonus. Iren provvederà ad inviare una comunicazione ad ogni richiedente con l’esito sull’accoglimento della richiesta e con l’indicazione delle modalità di erogazione del Bonus al più tardi entro settembre 2022.

Sarà possibile inoltrare le domande fino al 31 maggio 2022, salvo proroghe.

Come viene corrisposto il Bonus

Per i Clienti con contratto individuale o centralizzato ripartito ed aventi i requisiti sopra indicati, lo sconto è corrisposto direttamente da Iren in bolletta. Per i Clienti con contratto condominiale centralizzato, il Bonus sarà corrisposto da Iren nella bolletta condominiale. Al richiedente verrà inviata un’apposita comunicazione con le indicazioni per ottenere il Bonus come detrazione sulle spese di riscaldamento dal proprio amministratore di condominio. L’amministratore del Condominio riceverà analoga comunicazione da parte di Iren con le informazioni necessarie per il riconoscimento del Bonus all’interessato. Il Bonus viene corrisposto a partire da tre mesi successivi al mese di presentazione della domanda. Se ad esempio la domanda viene presentata il 31 maggio 2022, il Bonus verrà erogato a partire dal 1° settembre 2022.