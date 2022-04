Cronaca

Boretto, auto a fuoco nella notte

Le fiamme si sono sviluppate per cause accidentali in via Papa Giovanni

BORETTO (Reggio Emilia) – Un’auto alimentata a benzina è andata a fuoco, per cause accidentali, questa notte, in via Papa Giovanni a Boretto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Gustalla che hanno spento le fiamme. Erano presenti anche i carabinieri di Guastalla.