Birra negata, ubriaco ferisce barista: denunciato

QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Lancia una tazzina contro la barista: cliente ubriaco denunciato per lesioni dai carabinieri di Quattro Castella. E’ successo in febbraio in un bar del paese. Un uomo, a cui era stata negata un’altra birra, perché già in evidente stato di ubriachezza, ha lanciato la tazzina contro la barista provocandole lesioni al volto, poi giudicate guaribili in 13 giorni dai sanitari del pronto soccorso del Santa Maria Nuova dove la donna è andata per le medicazioni.