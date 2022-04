Bibbiano, furto notturno in un forno

BIBBIANO (Reggio Emilia) – Furto notturno in un forno di Bibbiano in via Rosenberg. Verso le quattro di notte i ladri, dopo aver forzato la porta d’ingresso, sono entrati e hanno rubato una cinquantina di euro dal registratore di cassa. I danni complessivi sono ancora in corso di quantificazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Bibbiano per furto aggravato contro ignoti.