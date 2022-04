Acquedotto della Gabellina, interventi di manutenzione programmata

REGGIO EMILIA – Lavori di manutenzione in vista per l’acquedotto della Gabellina che serve la montagna reggiana che interesseranno, in particolare, i comuni di Baiso, Viano, Vezzano, Casina, Carpineti nonché Canossa, nella parte alta del paese. Non verrà interessato il comune di Castelnuovo Monti. Mercoledì 13 aprile verranno effettuati 6 importanti interventi sulla rete idrica tra Castelnuovo Monti e Marola, intervenendo sulla tubazione principale dal serbatoio di Bismantova a quello di Fromboara (Carpineti).

Circa 20 tecnici di Ireti e 4 ditte esterne opereranno su 7 cantieri, dalle ore 8 alle 23, sulla condotta in acciaio del diametro di 450 mm della lunghezza di circa 9 km per sostituire componenti ammalorati, saracinesche, giunti, e migliorare quindi la rete bloccando le perdite e restituendo l’acquedotto alla sua piena funzionalità operativa.

L’importo dei lavori di ammodernamento è previsto in circa 100.000 euro al netto degli oneri per la sicurezza.Durante l’effettuazione dei lavori l’erogazione verrà garantita utilizzando le scorte all’interno dei serbatoi e sarà assicurato il servizio alle utenze sensibili. Tuttavia potrebbero verificarsi cali di pressione e portata: si raccomanda ai cittadini di limitare l’utilizzo dell’acqua per tutta la giornata, onde non esaurire anzitempo la scorta nei serbatoi che alimentano la rete.

Terminati i lavori, la regolare funzionalità della rete verrà ripristinata, salvo imprevisti, nei tempi stabiliti. Gli impianti devono tuttavia essere considerati sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento.Per urgenze o emergenze, è attivo il Numero Verde di Ireti 800 038038.