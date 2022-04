25 Aprile, a Reggio arriva il ministro Cartabia

REGGIO EMILIA – Il ministro della Giustizia Marta Cartabia sarà presente il 25 aprile a Reggio Emilia per partecipare alle celebrazioni (che tornano in presenza dopo due anni di covid) per il 77esimo anniversario della Liberazione. La giornata si aprirà alle 10.15 con una messa celebrata nella basilica della Ghiara in suffragio dei Caduti. Alle 11, un corteo partirà da corso Garibaldi in direzione di piazza Martiri del 7 Luglio, dove verrà deposta una corona al monumento ai Caduti della Resistenza e a quello dei Caduti di tutte le guerre.

Alle 11.30, nella stessa piazza, sono previsti i saluti istituzionali del sindaco Luca Vecchi, di Ermete Fiaccadori presidente Anpi e l’intervento del ministro. Il programma delle iniziative per la festa della Liberazione- promosso e Comune e Provincia di Reggio Emilia, associazioni partigiane, Cgil, Cisl, Uil, Comitato democratico costituzionale, Associazioni combattentistiche e d’arma, Istoreco, Istituto Cervi e Ufficio scolastico provinciale- prenderà però il via già da domani con una serie di eventi a cui parteciperanno anche gli studenti di alcune scuole superiori reggiane.