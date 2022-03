Violenza sessuale contro la moglie: 45enne arrestato

REGGIO EMILIA – Violenza sessuale continuata: 45enne reggiano arrestato dai carabinieri. Per mesi aveva costretto la moglie a subire, contro la sua volontà, rapporti sessuali. Per questi fatti, compiuti tra giugno e settembre del 2013, l’uomo è stato arrestato dai militari in esecuzione di un provvedimento restrittivo. Dopo i fatti accertati dai carabinieri, che avevano portato l’uomo ad essere indagato per il reato di violenza sessuale continuata, si è svolto l’iter processuale con il 45enne che, nell’ottobre dell’anno scorso, è stato condannato a 3 anni e 5 mesi di reclusione. I carabinieri sono andati a casa dell’uomo e lo hanno portato in carcere.