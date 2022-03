Viene lasciato e stalkerizza la ex: divieto di avvicinamento

SAN POLO (Reggio Emilia) – Stalkerizza la ex dopo essere stato lasciato: divieto di avvicinamento per un giovane italiano che era stato denunciato per atti persecutori. Lei è una giovane di San Polo e lui un giovane residente in un’altra regione. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la ragazza, dopo una relazione sentimentale di circa 6 mesi, iniziata nell’estate del 2020, a causa della gelosia del ragazzo ha deciso di porre fine alla relazione sentimentale.

Una decisione non accettata dal giovane che prima ha minacciato il suicidio e poi ha messo in essere una serie di condotte persecutorie consistenti in messaggi, offese alternate a minacce, richieste insistenti di riprendere la relazione sentimentale presentandosi sul posto di lavoro della ragazza e in altri luoghi frequentati dalla giovane. La ragazza è stata anche costretta a bloccare sui social l’uomo che, tuttavia, è riuscito a raggiungerla anche attraverso lettere inviate al suo domicilio.

Comportamenti persecutori che poi hanno interessato anche il nuovo fidanzato della ragazza. La giovane ha sporto denuncia ai carabinieri di San Polo che, al termine delle indagini, dopo averlo denunciato per atti persecutori, ieri sera, ricevuta dalla procura l’ordinanza applicativa della misura cautelare, sono andati a casa dell’uomo e per notificargliela.