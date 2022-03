Viale Risorgimento, furto notturno in un negozio di kebab

REGGIO EMILIA – Furto notturno in un negozio di kebab in viale Risorgimento. I ladri, dopo aver divelto l’inferriata posta a protezione della porta ed averla forzata, sono entrati nei locali che ospitano l’attività commerciale e hanno rubato, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, circa 200 euro dal registratore di cassa. Il danno complessivo è ancora in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Reggio Emilia per furto aggravato contro ignoti.