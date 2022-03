Via Roma, rincorre un uomo con un coltello: arrestato

REGGIO EMILIA – Un uomo agli arresti domiciliari è finito in manette per evasione dopo che ieri, alle 14.30, ha rincorso con un coltello in via Roma una persona che si è rifugiata nel bar Caribe per sfuggire all’aggressione. Sul posto sono arrivati gli agenti a bordo di due pattuglie della squadra volanti che hanno fermato l’uomo, un soggetto con precedenti di polizi ache abita in zona, e lo hanno arrestato per violazione agli obblighi della detenzione domiciliare.