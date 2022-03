Via Makallè, atti osceni di fronte al polo scolastico: denunciato

REGGIO EMILIA – Gesti di autoerotismo in macchina vicino al polo scolastico di via Makallè: 50enne denunciato dai carabinieri di via Adua per atti osceni in luogo pubblico. E’ stata una donna a chiamare i carabinieri segnalando quel che aveva visto. Sul posto è intervenuta subito una pattuglia della stazione di via Adua che ha rintracciato l’esibizionista. L’uomo è stato sorpreso seduto sul sedile posteriore destro della sua auto a torso nudo e con i pantaloni abbassati, intento a masturbarsi.

E’ stato portato in caserma dove è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Al momento dell’intervento era prossima l’uscita degli studenti dal polo scolastico molti dei quali si sarebbero recati proprio in quel parcheggio dove c’erano i genitori in attesa di riportare i propri figli a casa.