Via Gramsci, picchia donna al campo nomadi: arrestato

REGGIO EMILIA – Un uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento stanotte nel campo nomadi di via Gramsci. Sul posto sono arrivati carabinieri e polizia che hanno parlato con la donna vittima degli abusi che mostrava evidenti segni di percosse al viso, al tronco e agli arti superiori ed inferiori. Lì era ancora presente l’uomo profondamente alterato per utilizzo di droghe o alcol.

Quando ha visto le forze dell’ordine ha iniziato ad inveire contro carabinieri e agenti e gli ha intimato di andarsene. Poi si è scagliato contro di loro tentando di aggredirli fisicamente. In attesa che arrivasse l’ambulanza, è stato invitato ad accomandarsi all’interno del veicolo di servizio dove ha continuato ad inveire contro gli agenti, a mettere in essere azioni di autolesionismo e tentativi di danneggiamento del veicolo, sferrando ripetuti colpi con la testa al vetro della porta posteriore destra e sferrando calci alla cella dell’abitacolo.

I sanitari inviati dal 118 lo hanno portato al pronto soccorso per le cure inerenti il suo stato psicofisico. Poi l’uomo è stato arrestato.