Via Gorizia, giovane accoltellato: un arresto

REGGIO EMILIA – Un uomo è stato arrestato, ieri sera in via Gorizia, con l’accusa di essere il responsabile dell’accoltellamento di un 25enne che ora si trova in gravi condizioni al Santa Maria Nuova. Gli agenti della squadra volanti sono arrivati sul posto e hanno trovato il giovane a terra ferito. Il 25enne è stato portato in ospedale dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Le prime indagini hanno permesso di ricondurre, verosimilmente, il fatto ad un banale screzio occorso all’interno di un vicino esercizio pubblico. Il presunto autore della aggressione è stato arrestato ed è stato sequestrato il coltello utilizzato per l’aggressione. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica ed il contesto in cui è maturato il delitto.