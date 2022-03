Via Ariosto, spuntano i resti di un’antica chiesa

REGGIO EMILIA – Sono quasi certamente riferibili alla alla chiesa di San Leonardo (risalente al XIII secolo e oggi scomparsa) le strutture emerse a Reggio Emilia nel corso dei lavori di via Ariosto relativi alla riqualificazione della “passeggiata settecentesca” nell’ambito del progetto nazionale del “Ducato Estense”. Si tratta dei perimetri delle tre absidi – quella centrale e le due laterali – dell’edificio, rinvenute al centro della strada ad una profondità di circa 40 centimetri.

Inoltre sono stati rinvenuti alcuni lacerti di pavimento in cotto, di epoca molto più recente, risalenti probabilmente al XVIII secolo. Secondo le ricostruzioni storico-archeologiche la chiesa di San Leonardo venne rasa al suolo con ogni probabilità alla metà del settecento, per far posto all’area di pertinenza del monastero di Sant’Ilario, che veniva costruito nella zona oggi occupata dalla Casa del Mutilato.

Dopo il rinvenimento e la pulizia dei reperti, nei prossimi giorni si svolgeranno rilievi topografici e tridimensionali, per meglio georeferenziare le strutture e realizzare un’adeguata documentazione. Quindi i manufatti saranno conservati sul posto e ricoperti. Gli accertamenti archeologici si concluderanno prevedibilmente la prossima settimana e non interferiranno con il cantiere in corso.