Via Adua, trova mezzo chilo di hascisc davanti all’ex moschea

REGGIO EMILIA – La squadra mobile, grazie all’ausilio del cane Viktor, ha trovato e sequestrato ieri mezzo chilo di hascisc fra le aiuole delle ex moschea di via Adua. La droga era confezionata in 6 pacchetti di cellophane. Sempre ieri il personale del Reparto Prevenzione Crimine ha effettuato dei controlli nei pressi del polo scolastico di via Makallé. Sono stati fermati e identificati due giovani in possesso, complessivamente, di 2 grammi di marijuana. Sono stati segnalati alla prefettura per uso personale di sostanza stupefacente.