REGGIO EMILIA – “Gli anonimi che in queste notti hanno imbrattato casa Manfredi cancellando la scritta Anpi dal monumento alla Resistenza pensano, forse, di aver recato un danno a un luogo che è invece parte costituente non solo della nostra memoria, ma soprattutto simbolo vivo di un sentire diffusissimo, testimoniato negli ultimi anni da migliaia di attestati da parte di persone di ogni età. Provvederemo a ripristinare quanto rovinato, ma questi signori sappiano che l’affetto e il legame che unisce Casa Manfredi a Reggio Emilia non è intaccabile da qualche sgorbio dipinto nella notte da chi non conosce la storia e, dunque, non ha alcuna vera connessione con la comunità cittadina e provinciale”. Così in una nota congiunta Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia, Ermete Fiaccadori, presidente dell’Anpi, Arturo Bertoldi, presidente di Istoreco.

