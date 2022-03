REGGIO EMILIA – Un bilico di solidarietà da Reggio Emilia per il popolo ucraino. La generosità dei reggiani permetterà di spedire una trentina di bancali, con generi di prima necessità, nel paese invaso della Russia. Il carico partirà dopo che, giovedì, terminerà la raccolta verso i centri di raccolta nazionale di Milano o Verona e, da lì, sarà portata fino al confine fra Polonia e Ucraina.

I lavori dentro al capannone comunale di via Mazzacurati fervono per sistemare questa valanga di scatolette, coperte, prodotti per l’igiene, pasta e farina che stipano lo spazio del magazzino.

Alfredo Licciardello, responsabile della protezione civile, che sta organizzando la raccolta di beni insieme a una sessantina di volontari, ha detto a Reggio Sera: “I reggiani stanno rispondendo con grande generosità e la raccolta sta andando molto bene. Termineremo giovedì. Una curiosità? I pensieri dei bambini che hanno voluto mandare dei disegni ai loro coetanei ucraini”.

E ci mostra dei disegni che inneggiano alla pace con i simboli della bandiera ucraina.

Il centro di raccolta in via Mazzacurati 11 resterà attivo questa settimana fino a giovedì (9.30-12.30 e 16.30-19.30). La lista dei prodotti richiesti, viste le necessità manifestate, è stata così aggiornata. Prodotti uso quotidiano: asciugamani, power bank, torce, piatti, bicchieri e posate monouso. Prodotti alimentari a lunga conservazione (non in contenitori di vetro): pasta, riso, farina, tonno e carne in scatola, biscotti confezionati, biscotti per bambini, omogeneizzati per bambini (anche in contenitori di vetro), the in bustine e caffèsolubile, cibo per animali domestici.

Prodotti per igiene personale: pannolini per bambini, assorbenti, salviette umide, sapone e shampoo.

Non verranno accettati altri prodotti, in quanto non potrebbe esserne garantita la distribuzione. No vestiti, no sacchi a pelo e no coperte. Dalla settimana prossima i cittadini che vorranno continuare a donare potranno recarsi in via Mazzacurati 11 ogni giovedì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30.