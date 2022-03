REGGIO EMILIA – I ragazzi della scuola media Pertini 1 oggi hanno voluto lanciare un messaggio concreto al popolo ucraino, un messaggio di sostegno, ma anche carico di speranza. Ogni classe infatti ha raccolto generi alimentari e beni di prima necessità, poi i ragazzi delle classi terze guidati dalle loro insegnanti hanno smistato, impacchettato e infine caricato su un camion i cartoni pieni di doni.

A fornire il furgoncino, a occuparsi del trasporto e della consegna sono stati i volontari dell’associazione Dora, nata per promuovere la solidarietà cittadina e per aiutare persone cadute in difficoltà temporanea a uscire dalla povertà. A volte le lezioni più importanti sono quelle che vengono fatte concretamente con dei gesti e non con le parole.