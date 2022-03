Ucraina, un 18enne malato di leucemia primo profugo a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – E’ un ragazzo di 18 anni malato di leucemia mieloide acuta il primo profugo di guerra proveniente dall’Ucraina di Reggio Emilia. Si trova ricoverato nel Core, l’ospedale oncoematologico reggiano, e insieme alla sorella ha viaggiato per 36 ore su un piccolo pulmino per raggiungere la mamma che da cinque anni vive a Correggio. Nell’ospedale ucraino dove era seguito, racconta il giovane, “più volte, durante la giornata, tutti noi pazienti eravamo costretti a scendere negli scantinati per gli allarmi bomba”.

I medici che lo avevano in cura sono riusciti però, nonostante tutto, ad inviare una relazione ai colleghi di Reggio con cui il ragazzo proseguirà la terapia. “Il problema dei pazienti che hanno in corso chemioterapie è un dramma nel dramma. Alcuni hanno dovuto lasciare i propri ospedali a trattamento in corso. Abbiamo manifestato subito la nostra disponibilità, nei limiti della ricettività della nostra struttura ad effettuare le terapie necessarie, compreso il trapianto”, dice il direttore del reparto di Ematologia del Core Francesco Merli.

Inoltre, “tramite l’associazione Grade siamo disponibili a favorire l’accoglienza di eventuali famigliari che dovessero muoversi al seguito dei pazienti”, aggiunge. Il legame che unisce l’ospedale reggiano al Paese dell’Est oggi in guerra non è nuovo e negli anni scorsi ha già visto professionisti ucraini svolgere stages di alcuni mesi in città (fonte Dire).