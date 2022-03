REGGIO EMILIA – In questo fine settimana, in tutte le 28 farmacie di Fcr, sono stati raccolti circa 10.000 pezzi tra confezioni di farmaci e prodotti per l’igiene e per la cura della persona e per la medicazione, per un valore totale di oltre 50mila euro. Il materiale è stato confezionato dai volontari e dai farmacisti in centinaia di scatoloni, che sono stati convogliati nel magazzino di Fcr ed immagazzinati ora su 14 bancali, pronti per essere caricati nei prossimi giorni sul Tir che li consegnerà a destinazione nella spedizione che il Comune di Reggio Emilia ha organizzato e concordato con il consolato ucraino in Italia.

Alla donazione dei reggiani si aggiunge la ulteriore donazione di 5mila euro che l’Azienda Speciale Fcr ha deciso di effettuare, facendosi carico della fornitura di tutti quei farmaci che non si è potuto raccogliere a banco, necessitando di prescrizione medica. Attraverso la collaborazione con alcuni medici dell’Ausl reggiana, Fcr fornisce i farmaci con ricetta identificati tra quelli segnalati e richiesti dal consolato ucraino: antibiotici, antistaminici, antidolorifici, antidiarroici, antiepilettici ed altri farmaci da prescrizione.

Alla campagna “Save Ucraina” hanno aderito anche le farmacie comunali della rete convenzionata con Fcr: sono stati complessivamente raccolti altri 4.000 prodotti e confezioni per un valore di altri 20mila euro nelle farmacie comunali di Scandiano e Ventoso, Albinea, Puianello di Quattro Castella, Cavriago, Sant’Ilario, Asta di Villa Minozzo, Collagna e Ligonchio di Ventasso, Soliera e Campogalliano.

Scrive il presidente di Fcr Andrea Capelli: “Grazie quindi anche ai farmacisti e ai cittadini di questi comuni e per loro grazie ai sndaci titolari di questa rete delle farmacie comunali, e grazie ai volontari delle associazioni locali che si sono mobilitate, tra cui segnaliamo e ringraziamo: l’Auser di Cavriago e l’associazione Noi con Voi, l’Avis di Sant’Ilario e l’associazione Azione Solidale, la pro loco Puianello Insieme, la Croce Verde di Villa Minozzo. Ricordiamo che per i cittadini che volessero donare farmaci in questi giorni, è possibile acquistare il materiale nelle farmacie di FCR e nelle farmacie private di FederFarma che hanno attivato la campagna: il materiale donato è consegnabile direttamente presso i centri di raccolta allestiti dalle varie associazioni ed onlus, tra cui in particolare segnaliamo il magazzino di raccolta dell’Associazione Volontari Ucraini in Italia che ha sede in via Turri 69 a Reggio Emilia”.

Conclude Capelli: “Desideriamo infine ringraziare tutti i dipendenti dell’Azienda Speciale Fcr: è stato possibile organizzare in pochi giorni ed ottenere questo notevole successo grazie all’impegno di tutte le nostre farmaciste e farmacisti, oltre ai collaboratori che a vario titoli hanno messo impegno e passione per la buona riuscita di questa mobilitazione di solidarietà: dai commessi di farmacia agli autisti dei corrieri, dai magazzinieri e commessi di magazzino agli impiegati e funzionari coordinatori di direzione”.