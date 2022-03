Ucraina, diocesi e Caritas pronte per l’accoglienza

REGGIO EMILIA – La Diocesi di Reggio Emilia è pronta a sostenere – attraverso la Caritas – l’accoglienza dei profughi ucraini che verranno segnalati alla Prefettura. Lo hanno ribadito al prefetto Iolanda Rolli il Vicario Generale monsignor Alberto Nicelli e il direttore della Caritas reggiana Isacco Rinaldi. “Al momento – spiega Rinaldi – continuiamo a non raccogliere materiale ma solo eventuali disponibilità di materiale o di strutture per l’accoglienza”.

Per farlo si può scrivere una mail all’indirizzo segreteria@caritasreggiana.it o telefonare al numero 0522.922520 dalle 9 alle 12. È possibile però fare un’offerta alla Caritas diocesana sia per sostenere l’aiuto umanitario che per le eventuali necessità legate all’accoglienza delle persone in arrivo, anche online tramite il sito www.caritasreggiana.it.