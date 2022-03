Ucraina, a Kharkiv bombardata sede governo: Russia chiede moratoria missili Usa in Europa

ROMA – Un missile ha colpito questa mattina piazza della Libertà, centrando la sede del governo a Kharkiv, la seconda città dell’Ucraina, a circa 40 chilometri dal confine con la Russia. La sequenza dell’esplosione è ripresa in video rilanciati da reti locali di soccorso e difesa. Il filmato è stato girato attorno alle otto di mattina ora locale. Subito prima dell’esplosione, nella piazza, si vedono circolare alcune macchine, poi travolte dall’onda d’urto.

In un altro filmato, condiviso anche da fonti della Dire, si sentono le voci di persone che ispezionano i resti di un edificio che dà sulla piazza. “Questa è la pace russa” dice una di loro. “Volevano questo, ci avevano avvertiti”. Non è chiaro per ora se l’esplosione, potente, abbia causato vittime o feriti.

MOSCA AVVERTE KIEV: “BOMBARDIAMO SEDE INTELLIGENCE”

Le forze armate russe stanno per compiere degli attacchi mirati contro edifici di Kiev e invitano pertanto gli abitanti della capitale ucraina che vivono in alcune aree a “lasciare le loro case”. La comunicazione è contenuta in una nota del ministero della Difesa rilanciato dall’agenzia russa Ria Novosti. Stando a quanto si apprende dal documento Mosca intende colpire con “armi di alta precisione”, la sede dei servizi di sicurezza ucraini (Sbu) e il 72esimo centro principale di operazioni speciali psicologiche a Kiev.

“Chiediamo ai cittadini ucraini, spinti dai nazionalisti a compiere provocazioni contro la Russia, così come ai residenti di Kiev che vivono vicino ai nodi di collegamento, di lasciare le loro case”, si legge nel comunicato. Gli attacchi, secondo la Difesa di Mosca, mirano a mettere fine agli “attacchi informatici” contro le istituzioni russe, che sarebbero “in significativo aumento” e sarebbero diretti proprio dai due istituti. Da quando, giovedì scorso, la Russia ha lanciato un’offensiva militare in Ucraina, la capitale è stata colpita più volte. Truppe di terra sono arrivate fino ai sobborghi della città, dove sarebbero in corso combattimenti.

LAVROV: “MORATORIA MISSILI USA IN EUROPA E COLLABORIAMO”

Il governo russo ha chiesto agli Stati Uniti e ai suoi alleati di “aderire a una moratoria sul dispiegamento di missili a corto e medio raggio in Europa”, dicendosi pronto a “collaborare su questioni di stabilità strategica” con Washington. Ad avanzare le richieste è stato il ministro degli Esteri di Mosca, Sergej Lavrov, citato dall’agenzia Ria Novosti. Il capo della diplomazia russa ha inoltre affermato che è “inaccettabile che armi nucleari statunitensi siano in Europa” e ha quindi esortato il governo americano a smobilitarle.

Lavrov, stando sempre a quanto riferiscono agenzie di Mosca, ha detto che bisogna che gli Stati Uniti e i loro alleati evitino di costruire basi militari nei Paesi appartenenti all’ex Unione Sovietica. Parlando del conflitto in corso in Ucraina a seguito dell’operazione militare lanciata giovedì scorso, il ministro ha detto che non è intenzione russa “violare gli interessi dei cittadini ucraini”.

RUSSIA NON PREOCCUPATA DA INGRESSO UCRAINA IN UE

L’agenzia Ria Novosti ha rilanciato anche il commento del portavoce del presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov, rispetto alla firma della richiesta di adesione all’Unione europea apposta ieri dal capo dello Stato ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo il dirigente del Cremlino, l’Ue “non è un blocco politico-militare” e quindi il tema “non preoccupa dal punto di vista della sicurezza strategica”.

ITALIA TRASFERISCE AMBASCIATA A L’VIV

“In ragione del deterioramento della situazione di sicurezza a Kiev e della conseguente impossibilità di garantire una piena funzionalità, è in corso il trasferimento a Leopoli dell’ambasciata d’Italia a Kiev per continuare a svolgere le proprie funzioni, così come altre ambasciate già trasferitesi, che erano presenti a Kiev”. Così in una nota il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Leopoli si trova a poche decine di chilometri dal confine con la Polonia. Il nome ucraino della città è L’viv.

ZELENSKY AL PARLAMENTO UE: “SIATE DAVVERO AL NOSTRO FIANCO”

“Vogliamo essere membri a pari diritto dell’Europa: abbiamo mostrato la nostra forza, abbiamo dimostrato di essere come voi, ora mostrateci di essere al nostro fianco, dimostrateci che non ci abbandonerete e che siete davvero europei”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un intervento in video collegamento al Parlamento europeo. L’occasione è una sessione straordinaria monotematica dedicata al conflitto in corso nel Paese in corso a Bruxelles.

“Non immaginavo che questo sarebbe stato il prezzo da pagare, ma cittadini ucraini stanno lottando per la libertà e per la vita e ora stiamo lottando per la sopravvivenza“, ha continuato Zelensky. “Oggi stimo mostrando a tutti che questo è ciò che siamo e che senza l’Ue, l’Ucraina sarebbe sola“, ha affermato il presidente. Zelensky ha firmato ieri la richiesta di ingressione nell’Unione. L’Ucraina è ormai al sesto giorno di un’offensiva militare su larga scala lanciata giovedì scorso da Mosca dopo settimane di tensioni.

VON DER LEYEN: “SIAMO CON KIEV, MA ADESIONE A UE È PERCORSO LUNGO”

“L’Unione europea e l’Ucraina sono già più vicini che mai oggi, il percorso per l’adesione all’Ue è lungo e dobbiamo discutere sui prossimi step, ma di certo le persone che stanno coraggiosamente lottando per i nostri valori appartengono già alla nostra famiglia europea“. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante il suo intervento alla plenaria del Parlamento europeo convocata oggi a Bruxelles per rispondere alla proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di attivare una procedura di adesione immediata del Paese all’Ue.

“Non accetteremo mai che un leader straniero come Vladimir Putin neghi il diritto di esistere a un altro Stato”, ha continuato von der Leyen, sottolineando come l’Europa si trovi in un momento spartiacque e che in Ucraina si giochi il confronto tra due set di valori: “Lo stato di diritto e le regole della guerra”. La presidente ha anche confermato l’impegno ad accogliere chi fugge dal conflitto, “non solo in questa fase, ma anche nei mesi a venire”, e ha continuato promettendo l’applicazione dello status della protezione temporanea a chi fugge dalla guerra in Ucraina. Il provvedimento permette a chi giunge in Ue di andare a scuola, ricevere cure mediche e di ottenere un lavoro (fonte Dire).