Truffa inventata per non pagare i contributi previdenziali

REGGIO EMILIA – Si inventa una truffa per non pagare i contributi: scoperto dai carabinieri. I carabinieri, ieri, hanno denunciato una persona che, per evitare di versare i previsti contributi all’Inps, ha falsamente denunciato di essere stato vittima di una truffa. I fatti risalgono alla scorsa estatate.

L’uomo, che aveva ricevuto dall’istituto previdenziale una richiesta di pagamento di contributi in seguito a un’assunzione per lavori domestici, invece di eseguire il versamento, era andato dai carabinieri denunciando che qualcuno aveva usato indebitamente le sue generalità per effettuare tale assunzione.

Le indagini hanno invece permesso di acquisire elementi tali da far ritenere che l’uomo avesse falsamente denunciato la truffa per sottrarsi agli obblighi previdenziali.