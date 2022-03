Trattore si ribalta in un campo: grave un 40enne

QUATTRO CASTELLA (Reggio Emilia) – Trattore si ribalta in un campo a Montecavolo di Quattro Castella: grave un operaio agricolo 40enne. Un grave infortunio agricolo si è verificato questa mattina, verso le 8,30, in un podere di via Venezia a Montecavolo dove un trattore è finito in una scarpata. L’uomo è stato soccorso con l’elisoccorso ed è stato portato all’ospedale di Bologna. Sul posto, oltre ai carabinieri della stazione locale, anche il personale della Medicina del Lavoro di Reggio Emilia.